Jörn Schlönvoigt ist einer von drei Darstellern der täglichen RTL-Fernsehserie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", der am Samstag, 1. Dezember, zu einer Autogrammstunde in die Ortenau kommt. Begleitet werde er von Chryssanthi Kavazi und Wolfgang Bahro. Die drei Schauspieler werden laut Ankündigung ab 11.30 Uhr auf der "Italienischen Bühne" im Europa-Park für Autogramme und Fotos zugegen sein. "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" sei, so der Park, "die erfolgreichste tägliche deutsche Serie".