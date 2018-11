Kehl Umgang der Macht mit Wahrheit

Kehl (red/rha). Schon Galileo Galilei wusste: Wahrheit ist ein Kind der Zeit. Und da heute vielerorts über alternative Fakten diskutiert wird, kommt Bertold Brechts Schauspiel "Leben des Galilei" neue Aktualität zu. Die Inszenierung des modernen Klassikers ist am Dienstag, 20. November, um 20 Uhr in einer Produktion der Badischen Landesbühne Bruchsal in der Stadthalle Kehl zu sehen. Ein kostenloser Vortrag um 19 Uhr führt Interessierte in Inhalt und Inszenierung des Stücks ein.