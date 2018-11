Kehl Tram Linie D6 in Kehl ist bald betriebsbereit

Die Vorfreude in der Kehler Stadtverwaltung ist groß: "Nur noch wenige Tage, dann heißt die Endstation der grenzüberschreitenden Tramlinie D: ›Kehl Rathaus‹", meldet die Behörde in einer Pressemitteilung: Am Freitag, 23. November, um 4.43 Uhr wird die erste fahrplanmäßige Tram aus Straßburg vor dem Rathaus erwartet. Sechs Minuten später, so die Planung, fährt sie wieder zurück.

Mit der Inbetriebnahme der neuen Strecke, die über die bisherige Endhaltestelle am Kehler Bahnhof hinausgeht, sind viele Änderungen für die Nutzer der Tram verbunden, teilt das Rathaus mit. Bereits von Montag, 19. November, an gelte ein neuer Fahrplan, und ab Freitag, 23. November, wenn in Straßburg die Weihnachtsmärkte eröffnet werden, "wird die Tram in den Stoßzeiten bis Weihnachten im Sieben-Minuten-Takt fahren". Gefeiert werden die neuen Tramhaltestellen zusammen mit dem Start des Kehler Stadtbussystems und der Einweihung des sogenannten Bus-Rendezvous am Wochenende, 8. und 9. Dezember, mit einem Bürgerfest.

Weil im täglichen Verkehr vor allem zwischen 16.30 bis etwa 19.30 Uhr viele Menschen die Tram von Kehl nach Straßburg nutzen, seien im vergangenen Jahr während der Zeit der Weihnachtsmärkte d mehr Straßenbahnen gefahren. Das werde auch dieses Jahr so gehandhabt. Konkret bedeutet dies, das mit der Eröffnung der Endhaltestelle Rathaus an Werktagen von 16 bis 20 Uhr im Sieben-Minuten-Takt gefahren werde. An Samstagen fahre die D 6 "das ganze Jahr von 12 bis 19 Uhr im Sieben-Minuten-Takt". An den fünf Sonntagen vor Weihnachten werde die Tram zwischen 9 und 12 Uhr im Zehn-Minuten-, und im Anschluss bis 19 Uhr im Sieben-Minuten-Takt.