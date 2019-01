Kehl (red/ma). Die Tram über die Grenze fährt an den verkaufsoffenen Sonntagen in der Straßburger Innenstadt am 13. und 20. Januar im verstärkten Takt. Im Zeitraum von 14 bis 18 Uhr fährt an den drei Kehler Haltestellen alle zehn Minuten eine Tram. Von Straßburg in Richtung Rhein fahren dann auch alle Züge bis nach Kehl durch. Archivfoto: zev