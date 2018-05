Ortenau (red/ng). Die Deutsche Bahn unterhält in Deutschland mehr als 25 000 Eisenbahnbrücken – über 3100 sind es allein in Baden-Württemberg. Eine der zehn spektakulärsten Bahnbrücken der Bundesrepublik ist laut DB hier in der Region zu finden: Die Rheinbrücke zwischen Kehl und Straßburg schreibt bereits über 150 Jahre europäische Geschichte. 238 Meter lang ist die Eisenbahnüberführung aus Stahlfachwerk, die sich zwischen Deutschland und Frankreich über den Rhein spannt. Seit 2010 ist das Bauwerk komplett erneuert und sorgt so weiter für grenzübergreifende Begegnungen.