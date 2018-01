Vom Mädchenorchester in Auschwitz zur Rap-Band gegen rechts. Die 93-jährige Sängerin Esther Bejarano überlebte das KZ auch durch ihre Musik. Als antifaschistische Aktivistin tritt sie in Schulen, Funk und Fernsehen auf, liest aus ihren Büchern und tourt zusammen mit der türkisch-italienischen Rap-Band Microphone Mafia. In der Formation mit ihrem Sohn Joram Bejarano und dem Rapper, Lehrer und Schauspieler Kutlu Yurtseven kommt sie heute, 19.30 Uhr, in der Aula der Tulla Realschule nach Kehl. Foto: Ferraz