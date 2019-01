Kehl Rap und Elektronik steht neben Kammermusik

Kehl (red/rha). Der in Kehl geborene Philipp Jedicke hat mit dem Dokumentarfilm "Shut Up and Play the Piano" über Chilly Gonzales seine erste Regiearbeit vorgelegt. Am Mittwoch, 30. Januar, ist der außergewöhnliche Streifen ab 19.30 Uhr im Kehler Kinocenter zu sehen. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, mit dem Regisseur über den Film zu reden.