Kehl (red/aka). Bei einer Hausdurchsuchung in der vergangenen Woche ist der Polizei ein Schlag gegen Rauschgiftkriminalität gelungen. Wegen eines Verfahrens aufgrund mutmaßlichen Drogenhandels wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg und mit Beschluss des Offenburger Amtsgerichts die Wohnung einer 56 Jahre alten Frau in Kehl von den Beamten durchsucht. In den Räumen der Dame fanden die Polizisten neben rund 200 Gramm Kokain auch knapp 100 Gramm Haschisch sowie diverse Ecstacy-Tabletten. Zudem förderte die behördliche Nachschau eine halb automatische scharfe Kurzwaffe samt Munition zutage. Die Frau, die nun im Verdacht steht, mit Drogenhandel ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, ist vorläufig festgenommen worden. Sie wurde einem Haftrichter vorgeführt, welcher auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg Haftbefehl wegen Handels mit Betäubungsmitteln und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz erlassen hat. Die Frau wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.