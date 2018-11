Kehl Pflegerin muss fünfeinhalb Jahre in Haft

Kehl - Knapp acht Monate nach einem brutalen Angriff auf eine Seniorin in einem Heim in Kehl (Ortenaukreis) ist eine Altenpflegerin zu fünfeinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Die 49-Jährige habe sich des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung schuldig gemacht, entschied das Landgericht Offenburg am Montag.