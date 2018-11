Kehl Papier statt Plastik als Verpackung

Kehl (red/pme). Obwohl es ein reiner Verwaltungsakt gewesen ist, war die positive Stimmung spürbar. Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer übergab dem für Technik zuständigen Vorstandsmitglied der Koehler Papier-Gruppe, Stefan Karrer, in Kehl die "immissionsschutzrechtliche Änderungsgenehmigung zur Errichtung einer neuen Papiermaschine mit Nebenanlagen". In anderen Worten: Der Papierspezialist darf eine neue Anlage errichten, deren Kernstücke eine 142 Meter lange Papiermaschine und eine 96 Meter lange Streichmaschine sind, teilt das Unternehmen mit.

In den neuen Anlagen werden, so der Plan, zukünftig neben den bisher produzierten Spezialpapieren "zunehmend papierbasierte Verpackungslösungen produziert werden". Mit denen sollen die derzeit üblichen Kunststoffverpackungen im Lebensmittelbereich ersetzt werden. An sie werden im Hinblick allerdings auf die Lebensmittelsicherheit besondere Anforderungen gestellt. So seien zum Beispiel für den "Schutz vor Feuchtigkeit oder zur Gewährleistung der Haltbarkeit spezielle Eigenschaften notwendig".

Schäfer zeigt sich überzeugt: "Mit diesen Anlagen, mit denen die Plastikverpackungen durch Verpackungen aus nachwachsenden Rohstoffen ersetzt werden können, leistet die Firma Koehler einen wichtigen und innovativen Beitrag, um die immer stärker werdende Umweltbelastung durch Plastikmüll einzudämmen."