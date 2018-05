Kehl (red/pme). Unbekannte sollen in der Nacht zu Sonntag in Kehl einen schlafenden, 50 Jahre alten Obdachlosen überfallen und verletzt haben. Das meldet die Polizei. Der Mann hatte im Vorraum einer Bankfiliale in der Hautpstraße übernachten wollen, als er am frühen Morgen gegen 4 Uhr angegriffen worden sei. Auf ihn sei eingetreten und eingeschlagen worden. Wahrscheinlich seien es mehrere Personen gewesen. Die Beamten des Polizeireviers Kehl ermitteln.