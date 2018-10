Kehl Matmour ist nicht mehr Trainer in Kehl

In der kurzen Presseinformation des Vereins heißt es lediglich: "Karim Matmour steht dem KFV auch in der Zukunft weiterhin beratend und unterstützend zur Verfügung. Er wird in diesem Zusammenhang insbesondere die Bereiche sportliche Weiterentwicklung und Marketing be­gleiten."

Auf Nachfrage verwies der Verein lediglich auf die eigene Pressemitteilung sowie die Botschaft Matmours. Telefonisch waren am Dienstag weder Funktionäre noch Spieler erreichbar. "Nun möchte ich im Trainerbereich den nächsten konsequenten Schritt machen und die mir aktuell zur Verfügung stehende Chancen nutzen", heißt es in der Stellungnahme des Ex-Profis weiter, der die Entscheidung, im Amateurbereich tätig zu sein, nach eigener Aussage nie bereut hat. Nach den ersten schwachen Leistungen hatte er aber bereits eingestanden, dass es für ihn eine Umstellung sei. Für den nun verantwortlichen Trainer Braun gibt es dagegen keine große Neuerung. Er kennt Mechanismen und Mannschaft.

Wie es nun im Verein in der Grenzstadt weitergeht, ist nur schwer abzusehen. Mit Matmour, dessen Name eigentlich Spieler nach Kehl hatte locken sollen, verliert der KFV sein Zugpferd. Ob ein Yacine Abdessadki auch ohne seinen ehemaligen Mitspieler Matmour bleibt und ob Neuzugang Samuel Ntjam Manguele weiter die Schuhe für den KFV schnüren wird, bleibt abzuwarten. Fest steht bisher nur, dass am Samstag ein schweres Spiel in Kuppenheim auf dem Plan steht – mit Heinz Braun als Cheftrainer an der Seitenlinie.