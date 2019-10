Kehl Mann stirbt bei Zugunfall: Verkehr eingestellt

Der an der Kollision beteiligte ICE war auf dem Weg von Paris nach Frankfurt am Main, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte. Die rund 400 Reisenden in dem Zug sollten mit einem Ersatzzug ihre Fahrt später fortsetzen können.

Der Bereich um den Bahnhof wude gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.