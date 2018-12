Kehl Kreisbrandmeister schauen über die Grenze

Zum Start der Tagung gaben Kreisbrandmeister Frei und Kommandant Liehr, zugleich einer der vier stellvertretenden Kreisbrandmeister im Ortenaukreis, Einblicke in das Zusammenspiel deutsch-französischer Hilfskräfte und informierten über die Strukturen in der Ortenau und die örtlichen Feuerwehren. Die französischen Kollegen Martine Loquet-Behr und Lieutenant-Colonel Alex Rothvom "Service départemental d’incendie et de secours du Bas-Rhin" (SDIS 67) stellten das mobile Ausbildungszentrum für die Gefahrenabwehr auf Gewässern und an Land vor.

Ein weiterer zentraler Teil der grenzüberschreitenden Kooperation ist das gemeinsam betriebene Feuerlöschboot "Europa 1". Das besuchten die Teilnehmer genauso wie das Europäische Parlament in Straßburg. Dahin eingeladen hatte Europa-Abgeordneter Norbert Lins (CDU).

"Die Vorträge, Besichtigungen und der gegenseitige Austausch waren sehr aufschlussreich. Von den Kollegen haben wir viel positives Feedback bezüglich unserer Arbeit und im gemeinsamen Verbund mit unseren französischen Freunden erhalten", bilanzierte Frei im Anschluss an den zweitägigen Austausch. Geprägt worden sei allerdings auch vom Anschlag auf den Weihnachtsmarkt gewesen.