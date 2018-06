(skl). Verbandsligist Kehler FV hat den ehemaligen Bundesligaspieler des SC Freiburg und achtmaligen marokkanischen Nationalspieler Yacine Abdessadki verpflichtet. Das gaben die Grenzstädter am Sonntag auf ihrer Facebook-Seite bekannt. Der 37-Jährige kam als 17-Jähriger zu Racing Straßburg und gab am 2. Dezember 2000 sein Ligadebüt bei einem Auswärtsspiel gegen die AS Monaco. 2008 wechselte der offensive Mittelfeldspieler für geschätzte 600 000 Euro zum damaligen Zweitligisten SC Freiburg, wo es Abdessadki bis 2011 auf fünf Tore in 87 Spielen brachte. Ende 2011 hatte der SC Abdessadki fristlos gekündigt, weil ihm vorgeworfen wurde, im Mannschaftshotel des SC Freiburg vier Shampoo-Flaschen entwendet zu haben. Später musste der Bundesligist in einem außergerichtlichen Vergleich jedoch alle Anschuldigungen zurückziehen. Der Verein und der damals 31 Jahre alte Spieler einigten sich darauf, dass sein ursprünglich bis 2013 laufender Vertrag aufgelöst wird und dass Abdessadki vom Sport-Club eine Abfindung erhält. Deren Höhe lag nach einem Bericht der "Badischen Zeitung" im sechsstelligen Bereich. Nach seinem Abschied aus Freiburg pausierte der 55-malige Bundesliga- und 32-malige Zweitligaspieler einige Jahre, bevor er im Juli 2015 beim elsässischen Amateurmeister von 1997, SR Colmar, anheuerte, bei dem Abdessadki bis zur Insolvenz des Vereins ein Jahr lang aktiv war. Abdessadki gab sein Debüt in der A-Nationalmannschaft Marokkos im November 2004 gegen Burkina Faso. Seither kam er auf insgesamt acht Einsätze, drei davon in der Qualifikation für die WM 2006.