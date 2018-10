Kehl Kehl und Montmorency seit 50 Jahren verbunden

"Ein genaues Datum für dieses Jubiläum ist nicht eindeutig zu identifizieren, denn die Urkunden wurden damals in beiden Städten unterzeichnet und in beiden Städten wurde die neue Partnerschaft ausgiebig gefeiert – zu unterschiedlichen Terminen", heißt es weiter aus dem Rathaus. Dabei reichen die Bestrebungen zur Partnerschaft noch weiter zurück: Schon 1966 hatte sich Kehl bei der sogenannten Internationalen Bürgermeister-Union für deutsch-französische Verständigung regis­trieren lassen, um damit das Interesse an einer Verschwisterung mit einer französischen Stadt zu bekunden. Ende des gleichen Jahrs hatte die Vermittlungsstelle Montmorency "als interessierte Partnerstadt vorgestellt". Die in der Nähe von Paris gelegene Stadt habe Wert darauf gelegt, "eine deutsche Kommune in Grenznähe zu finden". Nachdem erste Gespräche positiv verliefen und ein Besuch in Montmorency auf Zustimmung stieß, verschaffte sich der französische Beigeordnete Georges Gaunet ein Bild von Kehl. Nur zwei Monate später wechselten die beiden Bürgermeister Jacques Rey und Trudpert Müller "ihren ersten Händeruck".

Bereits bei diesem ersten Treffen sei über einen Schüleraustausch gesprochen worden. Der habe dann auch stattgefunden, "noch bevor die Städtepartnerschaft offiziell besiegelt worden war". Auch mehrere Vereine knüpften da schon erste Verbindungen über die Grenze hinweg.

Während die Städteverschwisterung in Kehl am 29. September 1968 in der Stadthalle unterzeichnet wurde, wiederholte sich eine ähnliche Zeremonie in Montmorency erst Monate später: im Frühjahr 1969.