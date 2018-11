Kehl Kehl rückt noch näher an Straßburg heran

CTS-Chef Fontanel machte an diesem Freitagmorgen darauf aufmerksam, dass es sich in mehrfacher Hinsicht um einen historischen Tag handele: Am 23. November vor 100 Jahren seien französische Soldaten in Straßburg einmarschiert und hätten der deutschen Besatzung ein Ende bereitet. "Auch die Befreiung von der Naziherrschaft in der Endphase des Zweiten Weltkriegs fand am 23. November statt – vor 74 Jahren." Zusätzlich sei im November vor 100 Jahren der normale Passagierbetrieb der damals existierenden Straßenbahn über den Rhein eingestellt worden, "nur Soldaten konnten die Tram danach noch eine Weile nutzen".

Gefeiert werden die Verlängerung der Tramlinie D, das neue Rathausumfeld und die Inbetriebnahme des Stadtbussystems gesondert, teilt das Rathaus mit. Am Wochenende, 8. und 9. Dezember, steigt ein Bürgerfest.