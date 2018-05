Kehl Kann der OFV den Kehler FV stoppen?

Kehler FV - Offenburger FV (Samstag, 15.30 Uhr). Die zweite Luft in der Schlussphase der Meisterschaft bekommt der Kehler FV. Nach dem starken 5:2-Derbysieg in Lahr soll im Heimspiel gegen den Offenburger FV der nächste Lokalkampf gewonnen werden. Schon vor dem Spiel in Lahr war Kehl heiß auf die kommenden Derbys. Denn mit einem weiteren Sieg gegen Offenburg könnte man den in Kehl ungeliebten Offenburger FV überholen. "Wir wollen mit einem Sieg Offenburg hinter uns lassen und unseren Zuschauern nochmal etwas bieten", betont Kehls Sportlicher Leiter, Jürgen Sax.

Derzeit läuft es für die Grenzstädter mit acht Spielen ohne Niederlage in Serie wie geschmiert. Die Moral stimmt und das Selbstvertrauen wächst. Und auch Rückstände steckt die Braun-Elf inzwischen locker weg.

"Die Mannschaft bleibt trotz Rückständen derzeit cool und besonnen. Ich denke, wir haben eine bessere Ausgangsposition gegen Offenburg als im Hinspiel, wo wir bei gefühlten zehn Grad Minus auf dem Kunstrasen spielten."