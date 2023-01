1 Das eingeknickte Boot Foto: dpa/Waldemar Gress

Ein 100 Meter langes Transportschiff ist beim Beladen im Rheinhafen in Kehl (Ortenaukreis) eingeknickt. Das Boot soll am Donnerstag im Be- und Entladebereich einer Firma gelegen, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Verletzt habe sich niemand. Das Boot wurde bereits wieder entladen.

Betriebsstoffe abgepumpt

Um einer Havarie von Betriebsstoffen zu vermeiden, seien diese vorsorglich aus dem Boot abgepumpt worden. Außerdem habe man eine Ölsperre im Wasser rund um das Boot ausgelegt. Der Vorfall soll keinen Einfluss auf den Schiffsverkehr im Hafen gehabt haben.