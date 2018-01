Das Kindertheater "Ox und Esel" von Norbert Ebel ist am Samstag, 6. Januar, und Sonntag, 7. Januar, jeweils ab 15 Uhr im Kehler Theater der zwei Ufer zu sehen. "Ox" kommt nach Hause in seinen Stall und findet einen kleinen Menschen in seiner Krippe. "Das ist ja wohl die Höhe", denkt er sich und sucht Rat bei seinem Freund den Esel. Doch auch er weiß zunächst nicht, was und wohin mit dem kleinen "Matthias", der draußen von Soldaten und drei Männern gesucht wird. Kruzerhand übernehmen die beiden Tiere die Verantwortung darüber, dass es dem Kind so lange gut geht, bis die Eltern, Josef und Mechthild zurück sind. Foto: Promo