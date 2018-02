Wer die anrührende Tragikomödie Arthur & Claire am Freitag, 16. Februar, mit Hardy Krüger jr. und Eva-Maria Grein von Friedel in den Hauptrollen nicht verpassen will, sollte sich beeilen: Für die Aufführung in der Kehler Stadthalle sind nur noch wenige Plätze frei. Zwei Sterbewillige begegnen sich an ihrem geplant letzten Lebensabend in Amsterdam. Mit dem gegenseitigen Kennenlernen ändert sich die Situation: Jeder will nun den jeweils anderen vom Selbstmord abbringen.