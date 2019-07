Kehl Freibad-Tumulte bereiten OB Sorgen

Am Wochenende musste erneut ein vollbelegtes Freibad in Kehl geschlossen und geräumt werden, weil es dort zu wild zuging und die Ordnung nicht mehr gewährleistet werden konnte. Das berichtete die Polizei. Schon in den vergangenen Tagen hatte es in Kehls Freibädern Ärger gegeben, wir hatten berichtet.

Am Sonntag war der Besucherandrang in den Freibädern in Kehl und Auenheim erneut so groß, dass nachmittags neu ankommenden Badegästen kein Einlass mehr gewährt werden konnte. Die Polizei sorgte in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern der beiden Bäder für einen geordneten Ablauf des Badebetriebes. Während dieser in Auenheim aufrecht erhalten werden konnte, war in Kehl auf Anordnung eines Verantwortlichen der Stadt Kehl Schluss: Alle Badegäste mussten das Bad verlassen.

Jetzt schlagen die Freibad-Tumulte auch politische Wellen. Nach den Vorkommnissen in den beiden Kehler Freibädern am Wochenende hat sich Oberbürgermeister Toni Vetrano in deutlichen Worten sowohl an den baden-württembergischen Innenminister Thomas Strobl und an den Präsidenten der Eurométropole de Strasbourg, Robert Herrmann gewandt.