Kehl Frau greift Partner mit Akku-Bohrer an

Ein Haftrichter schickte die 44-Jährige am Montag wegen des dringenden Verdachts des versuchten Mordes in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten.

Nach ersten Ermittlungen soll die Frau am Sonntagabend ihrem 55 Jahre alten Partner den Bohrer an den Kopf gesetzt haben, als dieser eingeschlafen war. Der Mann wachte dabei aktuellen Erkenntnissen zufolge auf und wehrte seine Partnerin ab.