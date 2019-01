Kehl Eurodistrikt hat mehr zu sagen

Ortenau. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Staatspräsident Emmanuel Macron haben am Dienstag in Aachen ihre Unterschriften unter den neuen Vertrag über die deutsch-französische Zusammenarbeit und Integration gesetzt. Im Vertragsentwurf wird ausdrücklich auf grenzüberschreitende Einheiten wie Eurodistrikte eingegangen. Diese sollen mit "angemessenen" Kompetenzen und "zweckgerichteten" Mitteln ausgestattet werden. Deutlich wird: grenzüberschreitende Projekte sollen schneller umgesetzt werden, insbesondere in den Bereichen Wirtschaft, Soziales, Umwelt, Gesundheit, Energie und Transport. Vertreter aus Politik und Wirtschaft freuten sich über die neue Vereinbarung. Das sagt der Eurodistrikt: "In unseren Augen ist dies ein bedeutender Schritt für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und auch eine besondere Anerkennung für die Arbeit, die wir in unserem Eurodistrikt leisten", erklärte der Vize-Präsident des Eurodistrikts und Straßburger Oberbürgermeister Roland Ries. Als grenzüberschreitendes Gebiet, mit Straßburg als Europahauptstadt, seien sich die Vertreter des Eurodistrikts immer der besonderen Verantwortung bewusst, die sie bei der Vertiefung der europäischen Integration nah am Bürger zukomme. "Deshalb freue ich mich, dass die nationalen Regierungen unsere Vorschläge erhört haben, um diese Verantwortung noch besser wahrnehmen zu können."

Der Rat des Eurodistrikts hatte bereits im Juni vergangenen Jahres eine Resolution mit Vorschlägen für mehr eigenen Kompetenzen verabschiedet – unter anderem hinsichtlich der Infrastruktur. Diese Forderungen nach Erleichterungen in Themenbereichen, die den grenzüberschreitenden Alltag betreffen, würden nun ausdrücklich im Aachener Vertrag festgeschrieben, gibt der Eurodistrikt in einer Pressemitteilung bekannt. So solle unter anderem in der grenzübergreifenden Schul-, Berufsausbildung und Jobvermittlung, bei der Arbeit von Unternehmen, der Krankenversorgung oder grenzüberschreitenden Infrastrukturprojekten Lösungen gefunden werden, die wegweisend für das europäische Zusammenwachsen sein könnten. "Für uns ist das auch ein starker Vertrauensbeweis in unsere Fähigkeit, als Eurodistrikt auf lokaler Ebene wesentlich zu einem souveränen, geeinten und demokratischen Europa beizutragen", sagt Ries. So sieht es der Landrat: "Heute wurde ein weiterer Meilenstein der deutsch-französischen Freundschaft gesetzt, der in eine neue Dimension führt", betonte Landrat Frank Scherer am Rande der Vertragsunterzeichnung. Besonders im Grenzraum könnten die Menschen von den Errungenschaften der deutsch-französischen Freundschaft als Keimzelle der europäischen Integration profitieren. "Deshalb freue ich mich sehr über die Stärkung der Eurodistrikte im neuen ›Aachener Vertrag‹ zwischen Deutschland und Frankreich, weil gerade sie, als Akteure an der Basis, Europa für die Bevölkerung positiv spürbar machen können, durch konkrete Projekte und die Überwindung von Hindernissen im grenzüberschreitenden Alltag." Als Präsident des Eurodistrikts Straßburg-Ortenau hatte Scherer gestern auf Einladung von Bundeskanzlerin Angela Merkel der feierlichen Unterzeichnung des neuen Freundschaftsvertrags beigewohnt.

Die IHK freut’s auch: "In der Vergangenheit hat das Verwaltungs-Klein-Klein stark die Oberhand gewonnen, was bei den Unternehmen zu Frustration geführt hat. Es ist daher der richtige Weg, dass das nun von der Politik in die Hand genommen wird", sagt Andreas Kempff, Hauptgeschäftsführer der IHK Südlicher Oberrhein. "Alle für uns wesentlichen Punkte wie eine enge Verzahnung in der Forschung, der Abbau von Hemmnissen in der Wirtschaft sowie die Vereinheitlichung von Regeln werden im Aachener Vertrag angesprochen", meint Kempff. "Die Wirtschaft hat dafür gekämpft, dass es im Aachener Vertrag nicht bei abstrakten Erklärungen bleibt, sondern dass möglichst viele greifbare Projekte in der Grenzregion aufgenommen werden. Nun ist es wichtig, dass diese auch zeitnah umgesetzt werden, denn nur konkret vor Ort lassen sich Vorteile der Europäischen Union erlebbar machen." Bundestagsabgeordneter Peter Weiß (CDU) findet: "Es ist ein großartiger Tag für Südbaden, Deutschland, Frankreich und ganz Europa", sagte Peter Weiß am Rande der Vertragsunterzeichnung in Achen und sprach von einem "echten Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger durch das neue Kapitel zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit". Aus südbadischer Sicht gehe es vor allem um die Verbindung zum Elsass und darum, das Leben der Menschen durch eine Vereinfachung der Zusammenarbeit zu verbessern, so Weiß.