Kehl Erkrankung der Tochter bestimmt das Leben

Kehl (red/pme). Für die Pflege ihrer 1967 geborenen Tochter sind Erika und Franz Brodesser aus Kehl mit dem Preis für pflegende Angehörige der Amsel-Stiftung Ursula Späth ausgezeichnet worden. Die Stiftung verleiht jedes Jahr drei finanziell dotierte Preise an Menschen, die sich mit ihrem Wirken besondere Verdienste um Multiple-Sklerose-Erkrankte (MS) erworben haben, heißt es in der Pressemitteilung. Bei der 26. Preisverleihung Ende Oktober im Porsche-Museum Stuttgart wurden neben Erika und Franz Brodesser aus Kehl Markus Saur aus Stuttgart mit dem Ursula-Späth-Preis und Neurologe Mathias Mäurer aus Würzburg mit dem Medienpreis belohnt. Der Preis für eine MS-Aktivistin ging an Aida Alic aus Untereisesheim.