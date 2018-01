Im Jugendkeller St. Nepomuk Kehl spielen am Freitag, 19. Januar, ab 20.30 Uhr drei Bands. Aus Karlsruhe kommt die Alternative Rock Band Futile, die ihre neue Single "A new beginning" mitbringen. Alternative und Stoner Rock zelebrieren Debt Mountain aus Rastatt. Zum Finale spielt A Long Way To Fall (Bild) aus Stuttgart auf. Seit 2016 spielen die fünf Jungs zusammen Metalcore und arbeiten aktuell an ihrem ersten Album. Sie waren schon Vorband für Battle Beast und Grave Digger. Foto: Promo