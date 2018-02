Kehl "Dort fängt Fußballspielen richtig an"

Acht Jahre Oberliga ist eine Hausnummer. Der Kehler FV spielte von 2008 bis 2016 in der höchsten Spielklasse Baden-Württembergs. Doch der Weg zurück ist steinig und lang. "Momentan muss der Verein erstmal durchschnaufen und eine gute Rolle in der Verbandsliga spielen", so der sportliche Leiter des KFV, Jürgen Sax.

Nach dem hauchdünn verpassten Klassenerhalt in der Oberliga gegen traditionsreiche Vereine wie den Freiburger FC, Stuttgarter Kickers (Reserve) und dem SSV Reutlingen musste sich der FV erstmal in der Verbandsliga konsolidieren. In den nächsten drei bis vier Jahren sei nicht an den Aufstieg zu denken, war nach dem Abstieg der Tenor in Kehl. Der Weggang von Spielern musste verkraftet werden. Zudem fiel der langjährige Hauptsponsor Presstrade, der damals in Kehl ansässige Maschinenhändler, weg. Damals "wollten wir einen Neuaufbau in einem kleinen, finanziellen Rahmen. Jetzt sind wir im zweiten Jahr in der Liga, es läuft nicht ganz so, wie wir es uns vorgestellt haben. Wir wären gerne drei bis vier Plätze weiter vorne", unterstreicht Sax die Ansprüche des Vereins.

Durch die lange Oberliga-Zugehörigkeit stellt sich die Frage, ob beziehungsweise wann der KFV dorthin zurück will. "Momentan ist es für uns unmöglich und gar nicht gewollt. Zum einen haben wir die finanziellen Mittel nicht, zum anderen sind wir gerade im Umbruch. Mannschaftlich und im Verein selbst wollen wir ein paar Sachen anders machen", stellt der sportliche Leiter klar. Doch bei folgenden Sätzen schwingt auch etwas Sehnsucht mit: "Wer einmal in der Oberliga gespielt hat, möchte wieder dahin. Das ist ganz anderer Fußball als in der Verbandsliga gespielt wird. Das Niveau ist sehr hoch, dort fängt das Fußballspielen richtig an."