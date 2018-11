Kehl (red/pme). Ein Thema im Grundsatzprogramm der CDU, das aktuell vorbereitet werde, ist die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht. Dabei spielten sowohl die Aussetzung der Wehrpflicht als auch der Fachkräftebedarf in der Pflege eine Rolle. Die CDU Ortenau lädt daher zu einer Diskussion darüber ein. Sie beginnt am Montag, 26. November, um 20 Uhr im Hotel Hirsch in Kehl-Kork. Mit dabei sein werden Landtagsabgeordneter Stefan Teufel und Klaus-Dieter Keller vom CDU-Kreisvorstand und ehemaliger Kommandeur der Bundeswehr.