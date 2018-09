Kehl Der Jobmotor braucht Nachwuchskräfte

Dementsprechend breit ist das Spektrum der Berufe: Fachinformatiker, Chemielaborant, Elektroniker für Betriebstechnik, Papiertechnologen, Werkstoffprüfer oder IT-Systemelektroniker – um nur einige zu nennen. Sie alle werden von den Firmen als Ausbildungsstelle angeboten.

Welche Aufgaben sich hinter diesen Berufsbezeichnungen verbergen, was die Unternehmen im Hafen herstellen, wie sie arbeiten, "all dies erfahren Jugendliche und ihre Eltern, wenn sie sich am Freitag, 21. September, von 15 bis 22 Uhr bei den teilnehmenden Firmen umschauen oder auch an Führungen teilnehmen". Es sei das erste Mal, dass sich die fünf Unternehmen im Kehler Hafen zusammengeschlossen haben, um sich vorzustellen.