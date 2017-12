Kehl Bewaffneter Mann raubt Tabakladen aus

Kehl (red/vk). Nach ersten Ermittlungen der Kripo betrat der Täter, der mitteleuropäischer Herkunft sein soll, das Tabakwarengeschäft kurz nach 16 Uhr und blieb so lange, bis er mit der Verkäuferin alleine war. Anschließend trat er den Angestellten gegenüber und forderte unter Vorhalt eines Elektroschockers die Tageseinnahmen. Nachdem die Frau ihm das Bargeld übergeben hatte, ergriff er in Richtung der Tramhaltestelle die Flucht. Laut Beschreibung ist der Unbekannte etwa 1,70 Meter groß und Anfang 20. Er soll mit einer schwarzen Kapuzenjacke, einer schwarzen Jogginghose und einer schwarzen Wollmütze bekleidet gewesen sein. Seine Beute habe er in eine ebenfalls schwarze Tasche mit weißen Streifen gepackt, bei der es sich um eine Adidas-Tasche handeln könnte. Nach Angaben der Verkäuferin sprach der Unbekannte ausschließlich Französisch. Der Diebstahlschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich unter Telefon 0781/­21 28 20 zu melden.