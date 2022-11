3 Im Angebot sind Dart und Billard. Foto: Herzog

In der "Kegelstube" wird wieder Bier ausgeschenkt und es werden wieder Speisen serviert. Pächter Jens Härter eröffnet die Sulgener Traditionsgaststätte neu.















Link kopiert

Schramberg-Sulgen - In Sulgen gibt es nach sechsjähriger Schließung – mit Ausnahme einer dreimonatigen Betriebs als Besenwirtschaft – wieder eine neue Einkehrmöglichkeit. Weil jedoch längst keine Kugeln mehr auf die Kegel zurollen, sondern jetzt Pfeile auf Dartscheiben schwirren, heißt das Traditionsgasthaus in der Sulgauer Straße "Top’s – das Dartlokal". Zuvor war das Lokal von Eigentümer Armin Trost umfangreich renoviert worden.

Neue Herausforderung

Wie Härter unserer Redaktion verriet, habe er nach siebenjährigem Betrieb eines Lokals in Tuttlingen eine neue Herausforderung gebraucht. Er habe nach einem Lokal in der Nähe einer Schule gesucht, um Schülern in der Mittagspause ein täglich wechselndes Essen zu einem erschwinglichen Preis anzubieten.

Dart-Turniere im Angebot

Im Anzeigenteil des Schwarzwälder Boten sei er auf die Kegelstube gestoßen und die Gespräche im September mit Armin Trost seien erfolgreich verlaufen. Als Dart-Ligaspieler komme ihm das mit drei Dartautomaten und eigener Theke eingerichtete Nebenzimmer, in dem früher gekegelt worden sei, sehr gelegen. Er werde künftig Turniere und Meisterschaften anbieten. Außerdem stehe noch ein Billard-Tisch zur Nutzung bereit.

Ehefrau unterstützt

"Da meine Frau in Sulgen zu Hause ist und mich im Lokal unterstützen wird, passt alles sehr gut zusammen. Mein kleines Transportunternehmen werde ich aber weiterführen", schildert der neue Pächter.

Terrasse im Frühjahr fertig

Das Schüleressen soll es auch für andere Gäste als Tagesessen geben, allerdings in größerer Portion und zu einem anderen Preis. Neben frischem Bier vom Fass und großer Getränkekarte würden typische schwäbische Gerichte wie Maultaschen, Schnitzel und Spätzle angeboten. Die Speisekarte werde ständig ausgebaut. Im Nichtraucherbereich können einschließlich an der Theke etwa 60 Gäste bewirtet werden, im Raucherbereich (Nebenzimmer) weitere 50 Besucher. Wenn die Terrasse im Frühjahr fertig ist, kommen nochmals 25 Plätze für Einkehrende hinzu.

Binokel- und Kläpple-Turnier

Mit gesellschaftlichen Angeboten sollen die Gäste Abwechslung erhalten. So ist für Ende November ein italienischer Abend mit passender Musik und Essen vorgesehen. Am Samstag, 10. Dezember, findet ein Binokelturnier statt und auch die Ausrichtung eines Kläpple-Turniers ist geplant.

Das "Top’s" wird vorerst keinen Ruhetag haben. "Wir wollen erst herausfinden, welcher Tag in der Woche der schwächste ist", gibt Härter bekannt.

Schon für die Zukunft geplant

Der Pachtvertrag wurde zunächst auf die Dauer von fünf Jahren abgeschlossen, dabei soll es nicht bleiben. "Unser Sohn absolviert gerade eine Ausbildung zum Koch in einer Waldmössinger Gaststätte. Er wird uns bei Bedarf unterstützen und später soll er mal das Lokal als Pächter übernehmen", schmiedet der neue Betreiber bereits Zukunftspläne.

Info: Die Kegelstube

Die "Kegelstube" wurde am 15. Februar 1963 von Franz-Josef und Erika Trost als Gasthaus, Restaurant, mit zwei Kegelbahnen, Pension und Fremdenzimmer eröffnet. 1978 wurde die Gastwirtschaft umgebaut. Bis zum Rentenalter 1992 führten Franz-Josef und Erika Trost das Lokal in Eigenregie, ehe sie es verpachteten. Auf den Kegelbahnen fanden unzählige Turniere und Meisterschaften statt, auch Vereine, Gruppen und Stammtische trafen sich gerne in der Kegelstube zum Kegeln. 2015 wurde eine Kegelbahn stillgelegt. Der letzte Pächter hörte 2016 auf. Danach war die Gaststätte geschlossen und Eigentümer Armin Trost renovierte mit viel Eigenleistung die Gasträume von Grund auf in ein modernes Ambiente. Zwischen Juli und September 2022 führte er sein Lokal kurzzeitig als Besenwirtschaft, "für ehemalige Stammgäste zum Kennenlernen nach dem Umbau".