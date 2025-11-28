Kegeln in Villingen – ein Besuch: Wie sich die Eisenbahner gegen das Aussterben einer Sportart wehren

Es hat etwas von Asterix und Obelix, das ESV-Kegelheim ist irgendwie eine Trutzburg. „Wir machen es anders“, glaubt Torsten Böhm fest an die Zukunft des Ex-Volkssports in VS.
In der Gaststätte des Eisbahner-Sportvereins herrscht an diesem Vormittag noch Ruhe. Wirt Anastassios Daoultis kümmert sich um die Vorbereitung von Mittagstisch und Abendkarte. Auch das „ESV-Spezial Gyros in Metaxasauce“ kann dann an der Güterbahnhofstraße 15b bestellt werden. „Es ist extrem lecker hier“, schwärmt Torsten Böhm vom kulinarischen Angebot.