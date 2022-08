Keep it real Jam in Balingen

2 Die große Bühne steht schon weitgehend. Beim Festival "Keep it real Jam" geht es drei Tage lang rund. Foto: Breisinger

Das "Bang your Head" ist auch dieses Jahr ausgefallen, doch das heißt nicht, dass die Kulturstadt Balingen ohne großes Festival auskommen muss. Ab diesem Donnerstag steigt ab 18 Uhr auf insgesamt drei Bühnen auf dem Messegelände und in der Volksbankmesse Deutschlands Dancehall-Festival Nummer eins: "Keep It Real Jam".















Balingen - Das Festival ist ein "Must-Have" für Fans des Dancehalls und des Reggae, die Campingwiese rund um das Messegelände und der Caravan-Campingplatz auf dem Parkplatz der Sparkassenarena, für den das Ticket 15 Uhr kostet, öffnen um 12 Uhr ihre Pforten.

"In der Szene ist es üblich, dass die Mainacts erst so spät auftreten. Vor 0 Uhr geht nichts, zwischen 0 Uhr und 2 Uhr füllt sich die Location so langsam, ehe es ab 2 Uhr so richtig abgeht", erklärt Fabian Fitz, der beim Organisator Keep It-Real Entertainment für die Pressearbeit verantwortlich ist. Ursprünglich war "Keep It Real Jam" in Balingen bereits für 2020 geplant, musste allerdings abgesagt werden, so dass die letzte Auflage mittlerweile vier Jahre zurückliegt, da im Jahr 2019 keine passende Location gefunden wurde.

Lob für Infrastruktur

"Mit drei Städten in Baden-Württemberg waren wir in intensiven Gesprächen, am Ende haben wir uns wegen der super Infrastruktur für Balingen entschieden, zumal sich die Stadt und der Hallenvermieter sehr kooperativ zeigten", betont Fitz, dessen fünfköpfiges Team im Endspurt und während des Festivals durch zehn weitere Freunde und Bekannte, die zum Teil zum Verein "One Family"gehören, unterstützt wird.

Seit Tagen im Einsatz

Seit Freitag vergangener Woche befinden sich Fitz und seine Mitarbeiter in Balingen, die sich normalerweise um Clubkonzerte rund um den Hauptstandort Stuttgart kümmern. Für sie ist das seit mehr als zehn Jahren stattfindende Event alljährliche Höhepunkt. Zunächst wurde das Material aus dem Lager in Pfullendorf nach Balingen gefahren. Ab Montag habe man sich um die Pavillons, die Zelte, die Gestaltung des Außenbereichs, die Campingplätze und den Aufbau der drei Bühnen gekümmert. Die Abnahme der Location erfolgte am Mittwoch, Polizei und Ordnungsamt hatten nur minimalste Beanstandungen, die ohne Probleme behoben wurden.

"Stärkeren Vorverkauf erhofft"

"Wir hätten uns aber einen stärkeren Vorverkauf erhofft, aber wir verfügen über ein großes Stammpublikum. In den sozialen Medien haben wir mitbekommen, dass sich die Musikfans auf ›Keep It Real Jam" freuen , sagt Fitz. Stuttgart und das Allgäu seien die Hochburgen der Reggae- und Dancehallmusik. Viele kommen zudem aus der nahen Region, aus Balingen direkt sind es hingegen nur wenige, die im Vorverkauf Tickets kauften. Um gegen die Hitze gewappnet zu sein, sind auf dem Gelände zwei kostenlose Trinkbrunnen eingerichtet. Kulinarisch kommt auch niemand zu kurz, denn von jamaikanischem bis hin zu afrikanischem und schwäbischem Essen ist alles vertreten.

Das Programm

Mit dem Auftritt von Gringo um 2.30 Uhr endet der erste Tag, ab 0.30 Uhr wird mit Gentleman meets Jugglerz der Hauptact auf der Bühne sein. Ab Freitag ist auf der Pinnacle Stage Yoga mit Anjelina angesagt, es folgt ein Dancehall-Workshop, ehe es Musik vom Feinsten mit "Dubstation" auf die Ohren gibt. Auf der "Rising Stage" geht es um 16 Uhr los, ehe das Geschehen ab 22 Uhr auf die "Dutty Stage" verlagert wird. Der Samstag beginnt mit einer "Soca Wet Fete" um 13 Uhr und endet nach einem Marathon gegen vier Uhr mit den letzten Klängen vom "Pow Pow Movement", sofern alles glatt läuft – denn zwei Acts, für die aber adäquater Ersatz gefunden wurde, mussten absagen.

Die Tagestickets kosten 45 Euro am Donnerstag beziehungsweise 50 Euro am Freitag und Samstag, das Drei-Tages-Ticket kostet 95 Euro.