Mit dem „Keaschmecker-Ball“ feierte die Narrenzunft (NZ) Betra am vergangenen Samstag den Höhepunkt der heimischen Fasnet.

Einige der geladenen Zünfte liefen bereits im Umzug am Mittag durch den Flecken mit und bereicherten auch das Programm am Abend. Mit dem Einmarsch der NZ-Betra, angeführt von den Kandldabbern, präsentierten sich der Narrenrat, die Keaschmecker, Flößer, Schantle, Burgstallhexen, Felben und Althexen dem Publikum.

Durch das Programm des Abends führte Moderator Manuel Karl, während DJ Thommy (Thomas Spohr) zwischen den Programmpunkten für Stimmung sorgte. Nach dem Auftritt der „Girls United“ ging es vor allem sehr musikalisch zu in Betras Narrenhalle. So sorgten fortan die Guggenmusiker dafür, dass es das Publikum nicht ruhig auf den Plätzen aushielt. Allen voran setzten sich die Lustigen Tuders (NZ-Salzstetten) gekonnt in Szene, bevor die Gassahuber aus Herrenberg für Begeisterung sorgten.

Lesen Sie auch

Hungrig nach Zugaben

„Die sind richtig gut“, war vermehrt einigen Besuchern zu entnehmen. So stand die Darbietung des Titels „Wir ham’ noch lange nicht genug“ (Böhse Onkelz) sinnbildlich für das Verlangen der Gäste nach mehreren Zugaben. Von den „Guggen“ erfolgreich angeheizt, frönten die Gäste auch in den Pausen ihrer Tanzlust und nahmen dabei auch gerne die Bühne in Beschlag, da selbst die Tanzfläche nicht mehr ausreichte.

Wohlwollend räumten jedoch die Besucher die Auftrittsfläche schnell, als die Lollipops vom Moderator angekündigt wurden. Artistische Einlagen, akrobatische Elemente und spektakuläre Sprünge ließen das Publikum lautstark die Leistung der Tänzerinnen zu würdigen. Tosender Applaus und laute Jubelrufe waren den jungen Damen sicher, die freilich nicht ohne eine Zugabe von der Bühne durften.

Bejubelte Tänzerinnen

Wohlwollend setzen die Tänzerinnen ihre Gäste nochmals in Verzückung, bevor mit den Kandldabbern ein geballtes Highlight eingeläutet wurde. Anschließend heizten die Kandldabber unter der Leitung von Andreas Moritz den Gästen musikalisch ein. Bei der Darbietung des bekannten Grunge-Klassikers „Smells Like Teen Spirit“ (Nirvana) und „The Kids Aren’t Allright“ (The Offspring) entpuppten sich die Akteure als echte „Guggen-Punk-Rocker“, die mit ihrer Interpretation die Narren begeisterten. Nicht nur die „Kandls“ sondern auch die Gäste waren fortan sprichwörtlich „on fire“.

Klangvolles Finale

Getoppt konnte dies nur noch dadurch werden, dass letztlich alle Guggenmusiker zusammen ein klanggewaltiges Finale bildeten, was die Narrenhalle vollends ins Beben brachte. Dass auch noch die Fleggazoddler aus Dettingen spontan beim Ball auftauchten und sich ebenfalls musikalisch in das Geschehen einbrachten, galt als gelungene Überraschung und perfekter Abschluss der närrischen Sause.