Darum schimmelt es immer wieder in einem der Räume

KBF-Kindergarten in Winterlingen

1 In einem kleinen Nebenraum der integrativen Kindertagesstätte des KBF in Winterlingen taucht immer wieder Schimmel auf – nun ist die Ursache dafür gefunden (Archivfoto). Foto: Anne Retter

Ein kleiner Raum im Winterlinger KBF-Kindergarten ist zu allen Zeiten versiegelt und unzugänglich. Der Grund: Schimmel durch eindringendes Wasser. Ein Gutachten hat nun die Ursache ermittelt.









Link kopiert



Es ist eine „ärgerliche Geschichte“ hatte schon Bürgermeister Michael Maier in der Juli-Sitzung des Gemeinderates gesagt: In einen kleinen Nebenraum des KBF-Kindergartens in der Friedrichstraße trat Wasser ein – und das hatte zur Schimmelbildung geführt.