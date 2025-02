Gelungenes Konzert im Schlachthof Lahrer Big Band W würdigt zwei große Bandleader

Die Big Band W aus Lahr hat am Wochenende zwei besondere Künstler gewürdigt. Zur Erinnerung an seinen Gründer Carlo Bäder und Arrangeur Peter Herbolzheimer spielte das Ensemble am Samstagabend und am Sonntagmittag im Schlachthof.