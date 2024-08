Kaum Ärzte: So schwer ist Abtreibung für Frauen in der Region

So schwer ist Abtreibung für Frauen in der Region

Eine ungeplante Schwangerschaft oder damit einhergehende, gesundheitliche Risiken für die Mutter – das Gesetz erlaubt Frauen in Deutschland eine Abtreibung. Doch das ist in der Praxis gar nicht so einfach: Denn einen Arzt zu finden, der den Abbruch vornimmt, ist alles andere als einfach – auch in der Region.