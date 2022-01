Neue Corona-Verordnung Dies gilt nun für den Sport in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg gilt seit dem 27. Dezember 2021 die Corona-Verordnung in der Alarmstufe II mit neuen Regelungen für den Sport. Dabei müssen Sportler und Zuschauer einige neue Regelungen beachten – im Freien und in geschlossenen Räumen.