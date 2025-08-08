Kaufring in Weil am Rhein: Die Ware ist unbedenklich

Das Kaufhaus öffnet nach dem Brand wieder. Auch Lebensmittelmarkt, Postfiliale, Reno Schuhgeschäft und Frisör haben wieder geöffnet.
„Wir haben vergangene Woche Tag und Nacht gearbeitet, um möglichst schnell wieder zu öffnen“, sagt Kaufring-Geschäftsführer Benjamin Bockholt im Gespräch mit dieser Zeitung. Das Kaufhaus war seit dem Brand am vergangenen Samstag geschlossen. Die Verkaufsflächen seien zwei Tage lang gereinigt und dekontaminiert worden und die Räume von einem Chemiker freigegeben worden.