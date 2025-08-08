Kaufring in Weil am Rhein: Die Ware ist unbedenklich

Das Kaufhaus öffnet nach dem Brand wieder. Auch Lebensmittelmarkt, Postfiliale, Reno Schuhgeschäft und Frisör haben wieder geöffnet.

„Wir haben vergangene Woche Tag und Nacht gearbeitet, um möglichst schnell wieder zu öffnen“, sagt Kaufring-Geschäftsführer Benjamin Bockholt im Gespräch mit dieser Zeitung. Das Kaufhaus war seit dem Brand am vergangenen Samstag geschlossen. Die Verkaufsflächen seien zwei Tage lang gereinigt und dekontaminiert worden und die Räume von einem Chemiker freigegeben worden.

Ware ist unbedenklich

Dieser hatte im Auftrag der Versicherung die Räume und die Ware untersucht und freigegeben. Die Ware sei unbedenklich, wenn sie vorher gereinigt wird. Der Chemiker geht davon aus, dass die Kunden Textilien wie T-Shirts ohnehin vor dem ersten Tragen einmal in die Waschmaschine stecken, erklärt Bockholt. Anderen Dingen, wie etwa Reisekoffer, sollten vorher feucht ab- beziehungsweise ausgewischt werden, ergänzt er.

Abverkauf vom 9. bis 16. August

Mit dem Räumungsverkauf, der zunächst für den Zeitraum vom 9. bis 16. August geplant ist, wolle man einerseits möglichst schnell das Signal senden, dass es weitergeht. Andererseits wolle man den Schaden für die Versicherung begrenzen, sagt Bockholt.

Je nach Produktgruppe werde die Ware um 20 bis 50 Prozent (Textilien) reduziert. An der Ware seien noch die normalen Preise angeschrieben, der Rabatt werde dann an der Kasse abgezogen. Alles neu zu etikettieren wäre zu aufwändig gewesen, erklärt der Geschäftsführer. Zudem weist er darauf hin, dass die Ware aus dem Räumungsverkauf vom Umtausch ausgeschlossen ist.

Spezialisierter Verwerter

Nicht alles kommt in den Abverkauf. Die Spielwaren beispielsweise würden entsorgt. Das bedeutet aber nicht, dass die Dinge direkt auf dem Müll landen, erklärt der Geschäftsführer. Dies gelte im Übrigen auch für die Lebensmittel. Ein Verwerter in Hamburg habe sich auf die Aufbereitung von solchen Waren spezialisiert und verfügt auch über spezielle Technik, um die Ware zu reinigen. Anschließend werden die Dinge in Schnäppchenmärkten landen, ergänzt er.

Die kontaminierte Ware aus dem Lager, wo sich der Brandherd befunden hat, sei zu einem Logistikunternehmen ausgelagert worden und werde am Mittwoch nochmals von einem Chemiker untersucht. Dieser wird sich dann auch nochmals im Gebäude umsehen und weitere Untersuchungen vornehmen. Dann werde entschieden, ob der Räumungsverkauf nochmals eine Woche verlängert wird und ob gegebenenfalls weitere Ware über einen Verwerter entsorgt werden muss.

Kleines Feuer mit Riesenauswirkungen

Nicht der Ruß, sondern die Rauchgase seien das Problem, stellt Bockholt fest. Diese hätten sich auf den Oberflächen niedergeschlagen. Ruß habe es nur in unmittelbarer Nähe des Brandherdes gegeben, dieser lasse sich auch leicht reinigen. Im betroffenen Lager seinen auch die Zwischendecken geöffnet und die Oberflächen gereinigt worden.

Wie geht es weiter?

„Ich schätze, dass wir in drei Wochen wieder auf dem normalen Stand sind“, erklärt Bockholt. Mit „normalen Stand“ meint er die mit frischer Ware aufgefüllte Verkaufsfläche. Dies sei aber bei Textilien gar nicht so einfach, sagt er, da diese normalerweise ein halbes Jahr im Voraus bestellt wird. Glücklicherweise sei die Herbstkollektion schon bestellt, ergänzt er und zeigt sich zuversichtlich, dass es auch mit den ganzjährigen „Basics“ klappt.

Shop in Shop

Speziell nach dem Brand seien keine Umbaumaßnahmen und Veränderungen vorgesehen, erklärt Bockholt auf die Frage, ob irgendwelche Veränderungen vorgesehen sind. Einzig bei den verschiedenen Textilmarken werde es neue Shops geben. Dies sei aber bereits seit Februar in Planung mit dem Ziel für die Kunden attraktiv zu bleiben. Dies geschehe in Absprache mit den verschiedenen Markenherstellern und deren Ladenbauern.