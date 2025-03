Kaufmann feiert Tor-Premiere: SC Lahr reicht auch eine schwache Leistung für Punkte

Schon mehrmals in dieser Runde hat der SC Lahr Lob für eine gute Leistung trotz Niederlage bekommen. Gegen Pfullendorf war es nun anders. „Wir haben keine Dynamik gehabt und falsche Entscheidungen getroffen“, so Trainer Sascha Schröder nach dem Sieg.

Verbandsliga: SC Lahr - SC Pfullendorf 2:0 (1:0). Was auf dem Papier nach einem souveränen Pflichtsieg der Lahrer gegen das Kellerkind aus Pfullendorf aussieht, war mehr von Glück geprägt, als im Vorfeld gedacht. „Es war kein gutes Spiel von uns. Wir haben wenig von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Das frühe Tor hat uns zwar in die Karten gespielt, aber danach war Pfullendorf dem Ausgleich näher als wir dem 2:0“, kritisiert SCL-Trainer Sascha Schröder im Gespräch mit unserer Redaktion. „Wir haben keine Dynamik gehabt und viele falsche Entscheidungen getroffen. Schlussendlich ist es einfach gut, dass wir trotzdem gewonnen haben“, so der Lahrer Trainer.

Im Gegensatz zur Mannschaft zeigte Dominik Kaufmann nach zehn Minuten viel Dynamik, als er seinen Gegenspieler am rechten Flügel ins leere laufen ließ, im Strafraum noch an einem weiteren Verteidiger vorbeiging und dann im Fallen die Kugel über die Linie stocherte.

Lesen Sie auch

„Das Tor freut mich für ihn ungemein, weil Dominik ein Eigengewächs ist, dass seinen ersten Treffer für uns in der ersten Mannschaft erzielt hat“, so Schröder. Nur vier Minuten nach seinem Tor musste Kaufmann allerdings schon verletzt vom Platz.

Stollen des Gegner hinterlassen tiefe Schnitte

„Er hat den Stollen des Gegners über das Knie bekommen und hatte dort zwei tiefe Schnitte über der Kniescheibe. Die mussten genäht werden und wir hoffen, dass die Sehnen nicht in Mitleidenschaft gezogen wurden. Es sah nicht so gut aus“, berichtet Schröder. Lars Birkle kam ins Spiel und mit der knappen Führung ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel fehlte Lahr weiterhin die Spielkontrolle. „Es war auch zu spüren, dass Pfullendorf unbedingt gewinnen musste“, so Schröder. Der Ausgleich fiel jedoch nicht und so machte Simon Lehmann in der 80. Minute den Deckel auf die drei Punkte.



SC Lahr: Leptig; Sö. Zehnle, Naletilic (55. Kalt), Fries, Bross, Häußermann (70. Lehmann), Allgaier, Zeyer, Kaufmann (14. Birkle), Giedemann (61. Wirth), Keita (60. Spoth).

Tore: 1:0 Kaufmann (10.), 2:0 Lehmann (80.).

Larsen Naletilic und Jugendspieler bleiben an Bord

Der Kader des SC Lahr für die kommende Saison nimmt weiter Formen an. Wie der Verein auf Facebook mitteilt, hat Larsen Naletilic seinen Vertrag an der Dammenmühle verlängert. Der 20-jährige Mittelfeldspieler, der im Sommer vom FC 08 Villingen nach Lahr wechselte, bleibt somit mindestens eine weitere Saison. Zudem freut sich der SCL, dass die Jugendarbeit weiter Früchte trägt. Aus dem Kader der U 19 haben Erion Avdimetaj, Valentino Casiero, Jona Bader, Kilian Kölble, Alexander Lang, Benjamin Lauf, Nic Müller, Torben Müller, Finn Rombach, David Root und Andreas Taach zugesagt, sich in der kommenden Runde im Team der beiden Seniorenmannschaften beweisen zu wollen.