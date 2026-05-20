Kaufmännischen Schule Schopfheim: Lehrreiche Studienfahrt nach Spanien

115 Schüler der Kaufmännischen Schule Schopfheim reisten nach Barcelona.
Mit großer Vorfreude im Gepäck und bester Stimmung an Bord starteten kürzlich 115 Schüler der Jahrgangsstufe Eins sowie der Abschlussklassen des Kaufmännischen Berufskollegs und des Berufskollegs Fremdsprachen der Kaufmännischen Schule Schopfheim zu einer eindrucksvollen Studienfahrt nach Spanien. Was folgte, war weit mehr als nur eine Reise – es wurde eine inspirierende Mischung aus Bildung, kulturellem Eintauchen und unvergesslichen Gemeinschaftserlebnissen.