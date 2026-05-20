Kaufmännischen Schule Schopfheim: Lehrreiche Studienfahrt nach Spanien

Mit großer Vorfreude im Gepäck und bester Stimmung an Bord starteten kürzlich 115 Schüler der Jahrgangsstufe Eins sowie der Abschlussklassen des Kaufmännischen Berufskollegs und des Berufskollegs Fremdsprachen der Kaufmännischen Schule Schopfheim zu einer eindrucksvollen Studienfahrt nach Spanien. Was folgte, war weit mehr als nur eine Reise – es wurde eine inspirierende Mischung aus Bildung, kulturellem Eintauchen und unvergesslichen Gemeinschaftserlebnissen.

Bereits zu Beginn erwartete die Gruppe ein echtes Glanzlicht: eine spannende Stadtrundfahrt, die die Jugendlichen mitten hineinführte in die kulturellen und historischen Facetten der Region. Eindrucksvolle Bauwerke, lebendige Plätze und faszinierende Geschichten vermittelten ein lebendiges Bild des spanischen Alltags und seiner bewegten Vergangenheit. Theorie aus dem Unterricht wurde hier greifbar – und plötzlich ganz real.

Ein besonderer Höhepunkt war der Besuch des weltbekannten Traditionsunternehmens Freixenet. Dort erhielten die Schüler exklusive Einblicke in den Betrieb des Unternehmens und die Herstellung der berühmten Schaumweine. Von den tiefen Weinkellern bis hin zu modernen Produktionsprozessen wurde deutlich, wie Tradition und Innovation in einem global erfolgreichen Unternehmen zusammenspielen. Gleichzeitig bot sich die Gelegenheit, wirtschaftliche Zusammenhänge und internationale Märkte aus erster Hand zu erleben – ein echtes Praxis-Highlight für angehende Kaufleute.

Nicht weniger beeindruckend zeigte sich der Ausflug zum legendären Kloster Montserrat. Hoch oben in den markanten Felsformationen gelegen, bot sich den Teilnehmenden ein atemberaubendes Panorama. Neben der spektakulären Naturkulisse stand auch die kulturelle und religiöse Bedeutung dieses besonderen Ortes im Fokus. Für viele wurde dieser Besuch zu einem Moment der Ruhe und Reflexion – ein Kontrastprogramm zum sonst lebhaften Reisealltag.

Die Studienfahrt nach Spanien erwies sich als voller Erfolg: Sie verband auf einzigartige Weise Lernen und Erleben, stärkte den Zusammenhalt der Gruppe und eröffnete neue Perspektiven über den Tellerrand hinaus.

Für die 115 Teilnehmer bleibt diese Reise nicht nur eine schulische Veranstaltung – sondern eine Erinnerung, die noch lange nachwirkt.