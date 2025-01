Frischer Wind an den Kaufmännischen Schulen (KS1) in der Villinger Südstadt: Sebastian Pfautsch ist neuer Schulleiter. Einen Tag der offenen Tür mit großem Rahmenprogramm gibt es Ende Januar.

Am 31.Januar, ab 14 Uhr öffnet die Schule ihre Tore für Interessierte, zuvor ab 10 Uhr beginnt eine Ausbildungsmesse mit über 20 Ausbildungsbetrieben für interessierte Schülerinnen und Schüler.

Die Kaufmännischen Schulen 1 (KS1) in der Südstadt seien genauso vielfältig und lebendig wie ihre Schülerschaft, heißt es in einer Pressemitteilung.

Über 900 Schülerinnen und Schüler besuchen die verschiedenen Bildungsgänge der Schule – vom Wirtschaftsgymnasium über die Berufsschule für kaufmännische Berufe, bis hin zum AVdual mit zweijähriger Berufsfachschule sowie dem VABO.

Über 900 Schülerinnen und Schüler besuchen die verschiedenen Bildungsgänge der Schule – vom Wirtschaftsgymnasium über die Berufsschule für kaufmännische Berufe, bis hin zum AVdual mit zweijähriger Berufsfachschule sowie dem VABO. Das Abitur an den Kaufmännischen Schulen 1 in Villingen ist gemeistert. Von 56 Schülern haben 54 das Abitur 2024 bestanden und somit ihre Abschlussprüfung verdient, teilt die Schule mit.

„Gemeinsam mit knapp 60 Lehrkräften und zahlreichen weiteren Akteuren des Schullebens wie den Schulsozialarbeiterinnen und der AVdual-Begleitung erlebt man hier eine Bildungsstätte, die für ein modernes, und zukunftsorientiertes Bild unseres Landes steht“, zeigt die Schule auf.

Von Rottweil nach VS

Seit September gibt es einen neuen Kopf an der Spitze der Schule: Sebastian Pfautsch hat die Schulleitung übernommen und bringt frische Impulse in das Schulgebäude in der Südstadt. Der studierte Betriebswirtschafts- und Geografielehrer war zuvor stellvertretender Schulleiter an den Beruflichen Schulen Oberndorf-Sulz.

Aus Berlin gekommen, unterrichtete er ab 2006 erst in der Nell-Breuning Schule in Rottweil und engagierte sich vielfältig, vom Verbindungslehrer über den Personalratsvorsitzenden bis hin zum Fachbereichsleiter für den Einzelhandel. Ein wichtiges Anliegen sind die Auslandsaufenthalte der Schülerinnen und Schüler über das Programm Erasmus+, das er lange Jahre selber betreut hat und nun froh ist, dass an den KS1 das ebenso ein fester Bestandteil ist.

In seiner neuen Rolle setzt Sebastian Pfautsch auf ein kollegiales Miteinander und ein vertrauensvolles Lehrer-Schüler-Verhältnis – beides, wie er betont, sind zentrale Bausteine, um die Herausforderungen der heutigen Zeit im Schulalltag erfolgreich zu meistern. Sein Konzept fasst er prägnant unter den Leitbegriffen „Qualität und Freude bei der Arbeit“ zusammen.

Tag der offenen Tür

Beim Tag der offenen Tür am 31. Januar gibt es die Gelegenheit, die engagierten Lehrkräfte sowie den neuen Schulleiter und das ganze Schulleitungsteam näher kennen zu lernen. Ebenso ist ein Großteil der Schülerinnen und Schüler zugegen, sie gestalten den Tag durch vielfältige Projekte mit und bieten auch kulinarische Köstlichkeiten an.

Um 10 Uhr geht es an diesem Tag bereits los. Zunächst zeigen regionale kaufmännische Betriebe und Ausbilder auf der Ausbildermesse ihre vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten für kommende Azubis, zu diesem auch Schülerinnen und Schüler der umliegenden Schulen eingeladen werden. „Auf der Messe sind diesmal so viel Aussteller wie noch nie. Sie ist ein ideales Format, um mit den Betrieben in den Austausch zu kommen“, schreibt die Schule.