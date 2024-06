In feierlichem Rahmen erhielten an der Kaufmännischen Schule Nagold die Kaufleute für Büromanagement, Kaufleute im E-Commerce, Kaufleute im Einzelhandel, Kaufleute für Groß- und Außenhandelsmanagement, Industriekaufleute, Fachkräfte für Lagerlogistik, Fachlageristen sowie Verkäufer und Verkäuferinnen ihre Berufsschulzeugnisse.

Insgesamt gab es in der Sommerprüfung 23 Belobigungen und sechs Preise für besonders gute Leistungen. Jahrgangsbeste über alle Ausbildungsberufe hinweg ist Alexander Müller (Kaufmann für Groß-und Außenhandelsmanagement, Großhandel) mit einem Schnitt von 1,2.

Bernhard Samtner, Abteilungsleiter der Berufsschule, eröffnete die Abschlussfeier: „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel!“ und hob die Bedeutsamkeit der dualen Ausbildung hervor, welche den Absolventinnen und Absolventen eine sichere berufliche Zukunft ermögliche. Schulleiterin Anja Breitling gratulierte zu dem „Meilenstein für ihr berufliches Leben“ und zeigte sich überzeugt, dass alle „ihre Frau oder ihren Mann im Betrieb und in der Gesellschaft stehen können“, da sie das notwendige Rüstzeug erhalten hätten.

Die Chancen nutzen

Als Vertreter der dualen Partner gratulierte Carolin Schwenk, Leiterin der Aus- und Weiterbildung Bosch Rexroth AG: „Nutzen Sie Ihre Chancen und bleiben Sie stets offen für Neues.“ Monique Hinz und Laurent Kelz, Absolventin und Absolvent der Industriekaufleute, hielten das Grußwort im Namen der Schüler: „Lasst uns diesen Moment nutzen, um Danke zu sagen. Danke für euer Vertrauen, eure Geduld und eure ständige Unterstützung.“

Bevor die jeweiligen Klassenlehrertandems die Zeugnisse übergaben, ehrte Bernhard Samtner die besten Absolventinnen und Absolventen der jeweiligen Berufsgruppen und überreichten ihnen den Preis des Fördervereins. Musikalisch umrahmt wurde das Programm von Siu Ching Rachael Kwan, Gaststudentin der Uni Tübingen aus Hongkong.

Das sind die Preisträger

Den Preis des Fördervereins der Kaufmännischen Schule Nagold für die jahrgangsbeste Leistung eines jeden Berufes erhielten: Robin Ganz (Aldi SE Co. KG); David Rohn (Veyhl GmbH); Diana Lipp (Wackenhut GmbH Co. KG); Svenja Tittjung (HOMAG GmbH); Alexander Müller (Plastoform GmbH); Lisa Rutz (Häfele SE Co KG); Annika Gesatz (REWE Bühler OHG); Marco Ludwig (Rolf Benz AG Co. KG); Simon Kalmar (Gläser GmbH). Die sechs Preisträgerinnen und Preisträger der Kaufmännischen Schule: Alexander Müller (Plastoform GmbH); Marco Ludwig (Rolf Benz AG Co. KG); Stefanie Piesker (MEVA Schalungs-Systeme GmbH); Simon Kalmar (Gläser GmbH); Laura Gekle (fischerwerke GmbH Co. KG) und Natalie Kleinknecht (Schwarzwaldsprudel).