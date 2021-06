1 Die Jahrgangsbesten mit dem Abteilungsleiter Berufsschule und Geschäftsführer des Fördervereins der Kaufmännischen Schule Nagold Bernhard Samtner und Schulleiterin Anja Breitling. Foto: BSZ

Unter besonderen Umständen erhielten in Klassengruppen die Kaufleute für Büromanagement, Kaufleute im E-Commerce, Kaufleute im Einzelhandel, Kaufleute im Groß- und Außenhandel, Industriekaufleute, Fachkräfte für Lagerlogistik, Fachlageristen sowie Verkäufer am ihre Berufsschulzeugnisse vom jeweiligen Klassenlehrerteam.

Nagold - Insgesamt gab es 38 Belobigungen und 38 Preise für besonders gute Leistungen. Jahrgangsbester über alle Ausbildungsberufe hinweg ist Jannek Junker (Fachkraft für Lagerlogistik Berthold Technologies GmbH & Co. KG, Bad Wildbad) mit einem Schnitt von 1,0.

"43 Prozent erhalten eine Urkunde zum Zeugnis"

Schon zum zweiten Mal fand die Zeugnisübergabe in der Berufsschule unter Pandemiebedingungen statt. In kleinen Klassengruppen und zeitlich gestaffelt bekamen die Schüler ihre Abschlusszeugnisse von den jeweiligen Klassenlehrern überreicht. Individuell wurden dann besondere Leistungen mit Lob und Preisen gewürdigt.

Die Schulleiterin Anja Breitling lobte den Jahrgang in besonderem Maße: "Was für ein Jahrgang! 43 Prozent erhalten eine Urkunde zum Zeugnis – was für ein Erfolg! 178 Teilnehmer, davon 38 Belobigungen und 38 Preise!". Sie gratulierte den Absolventen herzlich und ermutigte diese, sich Zeit zu nehmen und auch den Blick nach links und rechts zu richten, neugierig zu und offen für Veränderungen zu bleiben.

"Lernen ist ein lebenslanger Prozess. In ihrem Berufsleben wird von Ihnen erwartet, sich immer zu verändern, bereit zu sein, neu anzufangen. Gerade deshalb ist es umso wichtiger, aufgeschlossen zu sein gegenüber allem, was um Sie herum passiert." Mit diesem Appell wünschte Anja Breitling allen einen guten Start für den nun beginnenden neuen Lebensabschnitt.

"Hoher Grad an Selbstorganisation abverlangt"

Abschließend lud Bernhard Samtner, Abteilungsleiter der Berufsschule und Geschäftsführer des Fördervereins, noch die besten Absolventen der jeweiligen Berufsgruppen ein, um ihnen den Preis des Fördervereins der Kaufmännischen Schule Nagold zu überreichen. Dieser kann für vielfältige kulturelle oder sportliche Veranstaltungen verwendet werden. "Seit über einem Jahr haben Sie ihre kaufmännische Ausbildung unter völlig veränderten Rahmenbedingungen in der Schule sowie im Betrieb bestritten. Von Ihnen wurde in dieser Zeit ein hoher Grad an Selbstorganisation, Eigenverantwortlichkeit, Flexibilität und Durchhaltevermögen abverlangt", so Bernhard Samtner. Er wünschte den Absolventen auch im Privaten alles Gute und vor allem Gesundheit, Glück und Zufriedenheit.

Die Jahrgangsbesten

Die Jahrgangsbesten eines jeden Berufes erhielten zusätzlich einen Preis des Fördervereins der Schule: Industriekauffrau: Jasmina Wößner (voestalpine Automotive Components, GmbH & Co.KG Nagold); Kauffrau im Groß- und Außenhandel, Fachrichtung Großhandel: Pia Sophie Niegl (Farbtex GmbH & Co. KG, Dornstetten); Kauffrau im Groß- und Außenhandel, Fachrichtung Außenhandel: Larissa Fischer (Häfele SE & Co KG, Nagold); Fachkraft für Lagerlogistik: Jannek Junker (Berthold Technologies GmbH & Co. KG, Bad Wildbad); Kaufmann im Einzelhandel: Martin Konrath (AHG Autohandelsgesellschaft mbH, BMW Vertragshändler, Horb); Kaufmann im Büromanagement: Melih Yolasigmaz (GPI Service-Center e.K. Nagold); Kauffrau im E-Commerce: Luise Schwarz (Frielitz Fahrzeugbau und Zubehör GmbH, Gechingen); Verkäuferin: Jelica Ilic (Aldi Süd Nagold).

Die Preisträger

Nachfolgend die 38 Preisträger der Kaufmännischen Schule:

Jelica Ilic (Aldi Süd Nagold); Martin Konrath (AHG Autohandelsgesellschaft mbH, BMW Vertragshändler, Horb); Marie Rösenberg (Digel AG, Nagold); Juliet Daniela Yahkub (Friedrich Günther GmbH, Nagold); Frauke Zimmermann (Lidl Vertriebs GmbH & Co. KG, Bietigheim); Elke Roth (Autohaus Netuschil GmbH, Böblingen); Katja Stockinger (Röhm-Innenausbau, Wildberg); Melih Yolasigmaz (GPI-Service-Center e.K., Nagold); Alicia Hellstern (Häfele SE & Co KG, Nagold); Luise Schwarz (Frielitz Fahrzeugbau und Zubehör GmbH, Gechingen); Ellen Widmann (Häfele SE & Co KG, Nagold); Robertas Antanaitis (Weinmann Aach AG, Dornstetten); Elisa Barth (Kömpf Baustoffhandel GmbH, Calw); Manuela Cosic (reflecta GmbH, Eutingen); Cara Müller (Barcodat GmbH, Dornstetten); Pia Sophie Niegl (Farbtex GmbH & Co. KG, Dornstetten); Bastian Weippert (Licht & Design, Nagold); Lena Rath (Häfele SE & Co KG, Nagold); Lena Ryba (Endrich Bauelemente Vertriebs GmbH, Nagold); Lena Christina Van de Vijver (Häfele SE & Co KG, Nagold); Josephus Bastian (Wagon Automotive Nagold GmbH); Pascal Goll (Kissling Dienstleistungen GmbH, Wildberg); Julian Grammer (Veyhl GmbH, Zwerenberg); Laura Kalbacher (Rolf Benz AG & Co. KG, Nagold); Buse Kirac (Wöhrle GmbH & Co. KG, Wildberg); Pia Kirn (Digel AG, Nagold); Leonie Klink (Veyhl GmbH, Zwerenberg); Silas Konrad (Friedrich Boysen GmbH & Co. KG, Altensteig); Anna Maurer (Rempp Küchen GmbH, Wildberg); Lisa-Marie Rau (Durotherm GmbH, Haiterbach); Kim Seeger (Digel AG, Nagold); Jasmina Wößner (voestalpine Automotive Components GmbH & Co.KG, Nagold); Felix Fuhrer (fischerwerke GmbH & Co. KG, Tumlingen); Jannek Junker (Berthold Technologies GmbH & Co. KG, Bad Wildbad); Martin Levan (rm-elektrik GmbH, Horb); Daniel Lörcher (J. Schmalz GmbH, Glatten); Jasmin Schenkel (Fahrner Spedition GmbH, Dornstetten); Abdullah Demir (Endrich Bauelemente Vertriebs GmbH, Nagold).