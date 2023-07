Mit einem großen Dank an alle Unterstützer der Absolventinnen und Absolventen begrüßten Schulleiterin Anja Breitling und Katja Lorenz, Abteilungsleiterin des Berufskollegs, die jungen Erwachsenen und gratulierten ihnen zur bestandenen Fachhochschulreife.

„Wir alle teilen mit euch die Freude über das Erreichte, den Stolz und die Erkenntnis, dass ihr nun weiterzieht und sehr vieles vor euch liegt, dessen Entwicklung völlig offen scheint. Darum beneiden wir Ältere euch alle und wissen doch auch, dass diese ersten Schritte, die vor Euch liegen besondere und entscheidende sind“, mit diesen Worten eröffnete Schulleiterin Anja Breitling ihr Grußwort.

Schulleiterin Anja Breitling blickt zurück

Sie blickte auf die letzten zwei Jahre zurück, in denen die Schülerinnen und Schüler die großen Herausforderungen auf dem Weg zur Fachhochschulreife gemeistert haben. Dabei machte sie deutlich, dass es auf dem Weg zum Erfolg keinen Aufzug gebe und die Treppenstufen manchmal einfach zu erklimmen seien, manchmal erschienen sie aber endlos, dennoch seien Erfolg und Anstrengung ein untrennbares Paar. Die jungen Erwachsenen hätten in den letzten zwei Jahren bewiesen, dass sie auch anstrengende Treppenstufen steigen könnten. Für die Zukunft wünschte sie den Absolventinnen und Absolventen den Mut, Herausforderungen anzunehmen und den Elan und die Offenheit neue Dinge anzugehen. Sie beendete ihre feierliche Rede mit den Worten: „Ihr habt es geschafft – Ihr steht ganz oben – habt den zweithöchsten Bildungsabschluss, die Fachhochschulreife in der Tasche. Herzlichen Glückwunsch dafür.“

Bernhard Samtner, Geschäftsführer des Fördervereins der KSN, überreichte den Preis der Jahrgangsbesten an Pia Niegl (BKFH), Lea Singer (BKFR2) und Sarah Singer (BK2).

Dank der Schüler an die Fachlehrer

Die Schülerrede übernahmen Celina Schulze und Hassan Cavuldak. Sie ließen die vergangenen zwei Jahre Revue passieren und bedankten sich für die Unterstützung der Fachlehrerinnen und Fachlehrer, die durch ihr Engagement einen großen Teil zum Gelingen des guten Abschlusses des Jahrganges beigetragen hätten.

Die Klassenlehrer-Tandems Katja Lorenz und Eckhard Haas (BK2/1), Matthias Schatto und Jennifer Heitmar (BK2/2), Eva Bopp und Olaf Berger (BKFR2) und Ursula Baumann und Andrea Summ (BKFH) überreichten den Absolventen ihre Zeugnisse und beglückwünschten sie zu den erbrachten Leistungen.

Jeremias Viehweg und Louisa Edel begleiteten den feierlichen Abend musikalisch.

Information

Einen Preis für herausragende Leistungen erhielten:

Pia Niegl und Lea Singer.

Eine Belobigung erhielten:

Simon Eberhard, Nico Staude, Jannis Luca Tomasek, Fabienne Walz (alle BKFR2), Maya Bayer, Angelina Campos Gomes, Charlotte Habermann, Vincent Hauser, Sophie Mastel, Bräutigam Leon, Luca Haug, Sabrina Kalmbach, Sarah Singer (alle BK2), Felix Bayer, Daniel Wert (beide BKFH).

Den Preis des Fördervereins der Kaufmännischen Schule Nagold für die jahrgangsbeste Leistung einer jeden Schulart erhielten:

Pia Niegl (BKFH), Lea Singer (BKFR2) und Sarah Singer (BK2).