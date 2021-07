1 Die Jahrgangsbesten sowie Preisträger mit Schulleiterin Anja Breitling, dem stellvertretenden Schulleiter Thomas Unger und Abteilungsleiterin Berufskolleg Katja Lorenz. Foto: Adrion

Mit einer feierlichen Überreichung der Zeugnisse im Klassenverband und unter Einhaltung des Mindestabstandes entließ die Kaufmännische Schule Nagold 77 Absolventen mit der Fachhochschulreife. Jahrgangsbeste sind Thorsten Schnaible (BKFR2), Tanja Kuchnjak (BK2) sowie Lena Stegat (BKFH).

Nagold - "Ihr habt es geschafft – Gratulation! – Zwei sehr turbulente Jahre mit dem Etappenziel der Fachhochschulreife liegen nun hinter euch", begrüßte Katja Lorenz, Abteilungsleiterin des Berufskollegs, die Absolventen der Fachhochschulreife. Sie wünschte ihnen für ihre Lebensreise mit den Worten von Adolph Freiherr von Knigge Geduld – nicht alles müsse beim ersten Versuch gelingen -, Mut, Risiken einzugehen und Herausforderungen anzunehmen sowie Humor, sich selbst nicht so ernst zu nehmen.

Schulleiterin Anja Breitling erinnerte an die spezifischen Umstände, die die Coronapandemie auch im schulischen Kontext mit sich brachte. "Sie haben in den letzten Jahren erfahren, dass Stärke und Stabilität nicht von außen erwartet werden kann, sondern dass Sie diese Erwartung umkehren müssen und auf sich selbst schauen müssen, denn es kommt entscheidend darauf an, wie Sie mit Instabilität umgehen." Sie wünschte den Absolventen, dass sie diese Erfahrung im weiteren Leben als positive Kraft einsetzten.

Abschließend bedankten sich die Schüler noch bei ihren Lehrern, die sie die vergangenen zwei Jahre begleitet und unterstützt haben.

Einen Preis für herausragende Leistungen erhielten Larissa Jaqueline Abberger und Thorsten Schnaible (BKFR); Jennifer Jungmann, Tanja Kuchnjak, Endrit Mustafa und Lina Ritz (BK2) sowie Rebecca Spägele und Lena Stegat (BKFH).

Eine Belobigung erhielten Dimanski, Sandro David; Stephan, Medina (BKFR) sowie Götz, Julius; Greuter, Patrick; Nieber, Till; Ragusa, Giulia; Sattler, David; Gauß, Isabel; Kaltenmark, Ina; Lange, Laura Maria; Ludwig, Marco; Martins Rodrigues, Angela Melanie; Mohammad, Neha Akram; Piechaczek, Jasmin Vanessa; Schächinger, Johanna Theresa (BK2) sowie Gold, Corinna (BKFH).

Den Preis des Fördervereins der Kaufmännischen Schule Nagold für die jahrgangsbeste Leistung einer jeden Schulart erhielten Schnaible, Thorsten (BKFR), Kuchnjak, Tanja (BK2) sowie Lena Stegat (BKFH).

Die Fachhochschulreife erhalten:

BKFR:

Abberger, Larissa Jaqueline; Bauz, Luca; Demirci, Ceyda; Dimanski, Sandro David; Fischer, Malte; Hrubik, Adrian; Kiroglu, Ertan; Milchin, Jana; Ntogas, Christos; Özcan, Hümeyra; Pop, Antonia-Daniela; Schnaible, Thorsten; Stein, Amelie Josefine; Stephan, Medina; Tafallari, Rina und Vrcan, Angelina.

BK2/1:

Arlt, Jeremy; Bock, Madeleine; Cakmak, Kübra; Dargel, Marius; Götz, Julius; Greuter, Patrick; Hafner, Lasse; Honold, Marileen; Huber, Dahiana; Jungmann, Jennifer; Kabs, Leoni; Kavak, Huriye; Kir, Nura; Klenk, Simon; Leiherr, Tim; Nieber, Till; Ragusa, Giulia; Renz, Laura; Reubel, Joy; Ritz, Lina; Sattler, David; Schuppe, Tatjana; Steier, Fabian; Tötz, Vanessa; Weinmann, Madeleine und Wiesner, Artur.

BK2/2:

Benz, Lena; Blank, Alex; Braun, Theresa; Brenner, Emelie Sarah; Dudasch, Philipp; Frazzetta, Salvatore; Frazzetta, Stefano; Gauß, Isabel; Gesatz, Annika; Hermann, Lisa Marie; Kaltenmark, Ina; Konopka, Maren; Kreši, Martin; Kuchnjak, Tanja; Lange, Laura Maria; Ludwig, Marco; Martins Rodrigues, Angela Melanie; Mohammad, Neha Akram; Mustafa, Endrit; Piechaczek, Jasmin Vanessa; Schächinger, Johanna Theresa; Schefner, Max; Schmälzle, Alina; Ungericht, Tom und Weiß, Laura.

BKFH:

Ciullo, Lukas; Gold, Corinna; Koch, Ari Ben-Nikolas; Renz, Tanja; Rogalsky, Salome; Rosse, Viktoria; Schnaufer, Marc; Spägele, Rebecca; Stegat, Lena und Ulmer, Marlien.