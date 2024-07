„Ihr steht heute im Mittelpunkt!“. So begrüßte Schulleiterin Anja Breitling die Schülerinnen und Schüler der Kaufmännischen Schule. Und eröffnete die feierliche Zeugnisübergabe für die Fachschulreife.

Sie betonte gleich zu Beginn, dass die Absolventinnen und Absolventen bunt und vielfältig vor zwei Jahren gestartet seien und heute jeder mit seinen eigenen Stärken, seiner eigenen Persönlichkeit und seinen großartigen Begabungen vor ihr stehe. Sie wünschte ihnen auf dem nun anstehenden schulischen oder beruflichen Weg alles Gute und hob hervor, dass sie Träume und Ziele verfolgen sollen und das Leben hoffentlich nach ihren Vorstellungen verlaufe.

Anja Breitling dankte insbesondere dem Klassenlehrertandem Stefan Schober und Michael Werner, das zusammen mit den Fachlehrerinnen und Fachlehrern oftmals unterstützen und motivieren musste; schlussendlich aber maßgeblich zum Erfolg der Schülerinnen und Schüler beigetragen habe.

Die Elternvertreterin Marina Ederle forderte die Absolventinnen und Absolventen auf, zukünftig zu handeln und keine Mitläufer zu werden. Sie wünschte den Schülerinnen und Schülern viel Erfolg für ihren weiteren Lebensweg und den stetigen Glauben an sich selbst zu erhalten.

Ein Film, ein Quiz, ein Rückblick und der Dank

Vor der Zeugnisübergabe durch das Klassenlehrertandem hielt Umut Celik, im Namen der gesamten Klasse, die Schülerrede und bedankte sich bei allen Lehrerinnen und Lehrern für die anstrengende, aber auch schöne und lustige Zeit. Er wünschte seinen Mitschülerinnen und Mitschülern für den weiteren Lebensweg viel Erfolg und schöne Erinnerungen an die gemeinsame Zeit an der KSN.

Helin Alsan und Elif Siyürek führten gut gelaunt durch das Programm und hatten ein Quiz vorbereitet, in welchem Urkunden für besondere Eigenschaften an ihre Mitschülerinnen und Mitschüler verliehen wurden. Mit einem Film bedankte sich die Klasse für die schönen Tage in Hamburg. Auch Stefan Schober und Michael Werner, Klassenlehrer der Berufsfachschule Wirtschaft, ließen die vergangenen zwei Jahre Revue passieren und wünschte den Absolventinnen und Absolventen, viel Glück, aber vor allem auch viel Erfolg beim Erreichen der jeweiligen Ziele.

Die Absolventinnen und Absolventen:

Helin Alsan, Isabelle Altmann, Michelina Bonura, Granit Bytyqi, Umut Celik, Anastasija Gojkov, Vanesse Hübner, Magdalena Krstic, Simon Maffenbaer, Ivo Maric, Marvin Markel, Ahmad Otmanzai, Eren Öztürk, Hadia Shams, Elif Siyürek und Ozan Zorba

Preis des Fördervereins der Kaufmännischen Schule Nagold für die jahrgangsbeste Leistung:

Magdalena Krstic