Am letzten Tag des Schuljahrs haben sich die Lehrkräfte der Kaufmännischen Schule Lörrach getroffen, um scheidende Kollegen zu verabschieden. Moderiert wurde diese Veranstaltung von Schulleiter Andreas Thomann und Charlie Weiß (Örtlicher Personalratsvorsitzender).

Begonnen wurde der Reigen der Verabschiedungen mit einem großem Dankeschön an den „Bufdi“ Mohammad Kasabji. Mit einem weinenden und einem lachenden Auge verlässt Referendar Felix Fröhlich nach erfolgreich absolviertem Referendariat die Schule, um seinen beruflichen Weg an einer anderen Schule fortzusetzen, heißt es im Pressebericht. Neben Fröhlich führen die beruflichen Wege der Lehrkräfte Alexandra Podjadtke und Jann van Hove ebenfalls an neue Wirkungsstätten.

Es wurde auch eine Verabschiedung nachgeholt, die vor einem Jahr so nicht stattfinden konnte. Ina Güldner, die bereits zum Ende des vergangenen Schuljahrs ausgeschieden ist, wurde Lebewohl gesagt. Sie war von 1988 bis 2024 an der Schule tätig und prägte in dieser Zeit in unterschiedlichen Funktionen das Schulleben. So war sie auch erste Frauenbeauftragte an der Kaufmännischen Schule Lörrach.

„Souverän, zurückhaltend und präsent wahrgenommen“

Auf eine andere, auch fröhliche Weise wurde Uta Baumann verabschiedet. Sie wirkte von 2004 bis zum Ende dieses Schuljahrs an der Schule. Ihr unterrichtlicher Schwerpunkt lag in den vergangenen Jahren ebenfalls am Wirtschaftsgymnasium. Thomann: „Ich habe Sie immer als souverän, zurückhaltend und präsent wahrgenommen.“

Verabschiedet wurde auch Karl Horn, Abteilungsleiter am Wirtschaftsgymnasium. „Die Zusammenarbeit mit dir im Schulleitungsteam war immer wertvoll“, lobte Thomann zum Abschied. Horn trat immer für gelebte Solidarität und Kollegialität ein, heißt es.