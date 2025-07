Kaufmännische Schule Lahr: Absolventen erhalten Lob für ihre Ausdauer

Bei einer gemeinsamen Feier in der Sporthalle der Kaufmännischen Schule Lahr haben 48 Schüler des Berufskollegs II sowie 16 Schüler der Berufsfachschule Wirtschaft (BFW) ihre Abschlusszeugnisse erhalten. Während die Absolventen des BK II zusammen mit Lehrern und Angehörigen auf den Erwerb der Fachhochschulreife anstießen, freuten sich die Schüler der Berufsfachschule über ihren mittleren Bildungsabschluss.

Zu Beginn der Feier gratulierte Schulleiterin Claudia Cassiani den Schülern zu ihrem Erfolg: „Wer heute den mittleren Bildungsabschluss oder seine Fachhochschulreife in den Händen hält, hat nicht nur Fachwissen erworben, sondern vor allem eines gezeigt: Ausdauer, Eigenverantwortung und den Willen, sich weiterzuentwickeln.“ Lern- und Entwicklungsbereitschaft seien auch auf dem weiteren Weg notwendig, egal ob dieser in die Sekundarstufe 2, in eine Ausbildung oder in ein Hochschulstudium führe: „Wer ständig glücklich sein will, muss sich oft verändern.“

Auch die Abteilungsleiterin des Berufskollegs und der Berufsfachschule, Yvonne Lebfromm, gratulierte den Absolventen und griff in ihrer Rede das Thema Künstliche Intelligenz auf. Viele Philosophen stellten sich mittlerweile die Frage, ob KI die schulische und berufliche Ausbildung von Menschen nicht schon bald überflüssig mache: „Eine gute schulische Ausbildung, das Sammeln von Erfahrungen, das Erleben von Erfolgen und Misserfolgen, macht immer noch Sinn“, hielt Lebfromm dagegen.

Kreativität und Originalität, Sehnsüchte und Wünsche, Einfühlungsvermögen und Toleranz – das alles könne eine Maschine nicht ersetzen: „Nichts und niemand nimmt euch eure unverwechselbare, einzigartige Besonderheit als Mensch“, so Lebfromm abschließend. Das musikalische Rahmenprogramm der gelungenen Abschlussfeier wurde von der Lehrer-Schüler-Band unter der Leitung von Oliver Schätzle gestaltet.

Im Anschluss an die Reden erhielten die Absolventen ihre Zeugnisse. In der Berufsfachschule Wirtschaft wurde Tarik Saipi mit einem Preis für seine hervorragenden Leistungen ausgezeichnet. Im Berufskolleg II erhielten Sandro Buttenmüller, Enrico Moser und Timon Ahrens ein Lob.

Am Kaufmännischen Berufskolleg 1 gab es zwar keine Abschlussfeier, aber dafür Preise für besonders gute Leistungen. Hier wurden Yasin Benakay, Kia Bolze, Gabriel Freiherr von Türckheim-Böhl und Edita Rudi ausgezeichnet. Xenia Gutan, Celine Rotfuß und Lydia Zehnle erhielten ein Lob.

Die Absolventen

Berufskolleg II:

Salma Aghriss, Timon Ahrens, Phil Bieler, Rafael Bittiger, Juliana Darwish Khalaf, Kathrin Ermantraut, Thorsten Fink, Robin Fischer, Jonas Hamm, Marissa Helpap, Szintia Karika, Nele Marie Kopf, Milena Lauer, Donesa Morina, Alexa Payette, Daniel Petter, Daniel Rolheiser, Iven Ruschmann, Moritz Schiff, Leolas Sensenbrenner, Franziska Stern, Olivia Tews, Karla Todirel, Eliana Ustenko, Anton Weber, Leon Widmann, Rebeka Antal, Leonie Bauer, Finn Brandenburger, Sandro Buttenmüller, Darja Damm, Lukas Elison, Emma Fiedler, Alexander Gawritschew, Mohamed Ali Ghandour, Antonia Himmelsbach, Zelal Kizmaz, Julian Kloos, Erwin Maurer, Khadija Midani, Enrico Moser, Tom Peterke, Bojana Stoilkova, Simona Stoilkova, Hannes Volk, Luca Volk, Mika Zieger sowie Mia Zimmermann

Berufsfachschule Wirtschaft:

Sandra Bajdowisz, Lajmora Bajraktari, Alend Darwish Khalaf, Amel Gueddin, Suela Islamaj, Gjihad Kurtaj, Aylin Chiara Landschoof, Juliana Mittelstedt, Erik Moog, Mario-Ionut Popandron, Tarik Saipi, Leon-Ryan Simmen, Max Dominik Streif, Semial Thaqi, Elias Walther, Jean Yousuf