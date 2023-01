1 Kaufland wird ins Schwarzwald-Baar-Center im Zentralbereich von Villingen-Schwenningen einen Teil der früheren Fläche von Real belegen. Foto: Eich

Jetzt ist es Fakt: Kaufland zieht ins Schwarzwald-Baar-Center ein. Die Berlinovo Immobilien Gesellschaft als Eigentümerin habe einen langfristigen Mietvertrag mit Kaufland geschlossen. Dies teilte am Montag die Geschäftsführung von Berlinovo mit.















Villingen-Schwenningen - Bereits im Herbst 2022 hatte sich angedeutet, dass Kaufland einen großen Teil der früheren Real-Flächen im Schwarzwald-Baar-Center belegen wird.

Ein Eröffnungstermin im Frühjahr 2023 stand im Raum. Von Seiten des Eigentümers wurde dies damals noch nicht bestätigt.

Ausbau beginnt im Februar

Jetzt ist alles unter Dach und Fach. "Mit dem neuen Ankermieter Kaufland konnte nunmehr die Versorgungslücke im Lebensmittelbereich im Schwarzwald-Baar-Center geschlossen werden, die nach dem Rückzug der SB-Warenhauskette Real 2021 entstanden war. Das Unternehmen hat eine Einzelhandelsfläche mit rund 7100 Quadratmetern angemietet. Die umfangreichen Ausbauarbeiten beginnen im Februar 2023", zeigt Berlinovo auf.

Zu Kaufland

Kaufland ist den Angaben von Berlinovo zufolge ein international tätiges Einzelhandelsunternehmen mit über 1500 Filialen und über 148 000 Mitarbeitern in acht Ländern. Bundesweit betreibe Kaufland über 750 Filialen und beschäftige über 84 000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30 000 Artikeln biete das Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln und alles für den täglichen Bedarf.

Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa gehört. Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm im Norden von Baden-Württemberg.

Die Kaufland-Gruppe habe an fünf Standorten Immobilien aus dem Portfolio der Berlinovo mit einer Gesamtmietfläche von rund 31 700 Quadratmetern gemietet, informiert die Geschäftsführung. Vermittelnd tätig beim Mietvertragsabschluss sei die Völkel Real Estate GmbH aus Hamburg gewesen, die seit Januar 2010 das Centermanagement in Villingen-Schwenningen ausübt. "Gemeinsam mit den Bestandsmietern wird die Berlinovo dazu beitragen, dass das Schwarzwald-Baar-Center auch in Zukunft mit seinem abwechslungsreichen Mix aus bekannten nationalen und internationalen Marken sowie regionalen Konzepten ein Anziehungspunkt für die Besucher aus der Region bleibt", versichert das Unternehmen.

Modernes Erscheinungsbild an Fassade

Und zeigt weitere Perspektiven auf. Denn seit vielen Jahren gehöre das Schwarzwald-Baar-Center zu den bekanntesten und beliebtesten Einkaufscentern in der Region. Um die Attraktivität des Centers nachhaltig zu sichern, realisiere Berlinovo ein umfangreiches Maßnahmenpaket. "Neben dringend notwendigen technischen Maßnahmen an Dach und Fach ist auch an der Fassade ein modernes Erscheinungsbild in Planung, welches unter anderem in Abstimmung mit einem regionalen Architekturbüro erarbeitet wird", heißt es weiter.

Zu Berlinovo

Berlinovo entstand 2012 aus der 2006 gegründeten BIH Berliner Immobilien Holding GmbH und ihren Tochtergesellschaften. Berlinovo ist eine Beteiligung des Landes Berlin. Im Bestand des Unternehmens befinden sich eigenen Angaben zufolge 176 Objekte. Gesamtheitlich (bundesweit) managt das Unternehmen rund 29 700 Mieteinheiten mit einer Gesamtfläche von rund 2,42 Millionen Quadratmetern Mietfläche und einer Jahressollmiete von rund 251 Millionen Euro. Darunter befinden sich rund 19 400 Wohnungen, rund 8700 Apartments und rund 1600 Gewerbeeinheiten (Stand 1. Dezember 2022). Berlinovo beschäftigt rund 406 Mitarbeiter